«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Ловрена

«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к хорватскому защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену, утверждает Express.

По данным источника, лондонские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Ливерпуль» больше не рассчитывает на игрока и готов продать его за € 20 млн. Также хорват входит в сферу интересов «Лацио».

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В нынешнем сезоне 30-летний хорватский футболист принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.