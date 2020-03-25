Панченко: возникшая пауза «Динамо» не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением о паузе в чемпионате России из-за угрозы распространения коронавируса.

«Считаю, что возникшая по форс-мажорным обстоятельствам пауза нам не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть, выиграли два матча, и хотя и уступили перед этим «Спартаку», но и с красно-белыми показали неплохой футбол и могли набирать очки. Жаль, что не повезло в завершающей стадии, когда попадали в штангу и перекладину. Мы хорошо поработали на сборах, набрали форму, вышли на шестое место. Ну что же делать — наберём физические и игровые кондиции снова.



С сегодняшнего дня мы приступаем к видеотренировкам онлайн с Пепе. Нам как раз довезли инвентарь, разделили на две группы, моя тренируется в пять вечера. Первая, в час дня, уже поработала, я пообщался с некоторыми из ребят, говорят, что тренировки интересные. Так что жду с нетерпением.



Во время этой возникшей паузы, когда мы все вынуждены находиться дома, я полностью отдаю себя семье — супруге и двум моим дочкам. Плюс к этому ежедневные самостоятельные тренировки по два часа. Конечно, сильно соскучился по мячу. Верю, что скоро ситуация благополучно разрешится и всё вернётся на круги своя», — приводит слова Панченко пресс-служба клуба.