Панченко: сделал всё правильно, покинув ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко рассказал об уходе из ЦСКА в 2016 году.
«В ЦСКА была сильнейшая конкуренция, в команде собрались нападающие высокого уровня. Но есть плюс: с такими мастерами ты растёшь намного быстрее. Было хорошее время. На тот момент я хотел больше играть, а в то время у армейцев еще не было такой проблемы. Там был и Муса, и Думбия, и другие. Я не любитель таких обсуждений из серий: «Что было бы?». Я живу нынешним днем. Считаю, сделал всё правильно.
На период в ЦСКА можно смотреть с двух сторон. Удалось выиграть серебряные и золотые медали РПЛ, взять Суперкубок, выходить в матчах Лиги чемпионов — тут удачное. С другой стороны, хотелось бы больше играть и приносить пользу команде», — цитирует Панченко РИА «Новости».
В этом сезоне Кирилл Панченко принял участие в 13 матчах в чемпионате России и отметился двумя голами.
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