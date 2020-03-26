Азар: мой первый сезон в «Реале» был тухлым

Нападающий «Реала» Эден Азар оценил свой первый сезон в «Реале».

«Мой первый сезон в «Реале» был тухлым. Это был сезон адаптации. Я буду судить по второму сезону. Я должен быть в хорошей форме в следующем году. В целом, коллектив хороший. Я открыл для себя новых людей. Для меня это большой опыт. У меня еще четыре года на контракте. Я надеюсь, что буду в отличной форме», — приводит слова Азара RTBF.

В марте Азар перенёс операцию после травмы, которую получил в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1), который состоялся 22 февраля. До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Эден перешёл в «Реал» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.