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Эден Азар обменялся футболками с Лукой Дончичем

Эден Азар обменялся футболками с Лукой Дончичем
Футбол / Испания 0

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Далласом» и «Новым Орлеаном».

После матча словенский защитник «Маверикс» Лука Дончич поприветствовал футболиста. Спортсмены обменялись игровыми футболками.

Видео доступно в «Твиттере».

Напомним, 5 марта Азар был успешно прооперирован в Далласе. На операции присутствовали члены медицинского штаба «сливочных». В ближайшие дни футболист будет находиться в больнице.

Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1), который состоялся 22 февраля. До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства Азар пропустит остаток нынешнего сезона.

Азар перенёс операцию
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