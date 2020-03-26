Футболист «Жироны» заразился коронавирусом

«Жирона» объявила, что один из игроков клуба заразился коронавирусом.

«Жирона» подтверждает, что профессиональный игрок клуба сдал положительный результат на Covid-19, после того как у него появились симптомы коронавируса», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс. Испания является четвёртой страной в мире по количеству заражённых (более 49 тыс.).