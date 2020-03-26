Хави с женой приняли участие в Nanana Challenge

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садд» Хави Эрнандес вместе со своей супругой принял участие в Nanana Challenge.



Суть челленджа заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300. Видео испанец опубликовал в своём «инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее участие в Nanana Challenge принял полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, а также футболисты «Бетиса» Кристиан Тельо и Марк Бартра, которые ранее также защищали цвета каталонского клуба.



Напомним, практически все национальные чемпионаты в настоящее время приостановлены из-за пандемии коронавируса. В их число входят и ведущие европейские лиги. Также на неопределённый срок были отложены матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы.