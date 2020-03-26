«Енисей» опроверг информацию о продолжении тренировок

Красноярский «Енисей» опроверг информацию о том, что футболистам была назначена тренировка, несмотря на запрет на использование спортивных объектов Красноярского края из-за эпидемии коронавируса.
«Никто в масках проводить тренировки не собирался. Более того, мы всегда ищем максимально удобные решения для всех сотрудников клуба – спортсменов и специалистов. Признаюсь, делать это в сложившейся ситуации, когда эпидемиологическая обстановка в мире и стране меняется ежечасно, непросто. Сейчас нами разрабатываются стратегии по поддержанию спортивной формы игроков в условиях, когда объект закрыт.
Мне жаль, что есть люди, которые дестабилизируют работу клуба, распространяя ложную информацию, в и без того волнительные для нас всех времена», — приводит слова директора клуба Алексея Ивахова пресс-служба «Енисея».
- 26 марта 2020
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