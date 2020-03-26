Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» опроверг информацию о продолжении тренировок

«Енисей» опроверг информацию о продолжении тренировок
Футбол / РПЛ 0

Красноярский «Енисей» опроверг информацию о том, что футболистам была назначена тренировка, несмотря на запрет на использование спортивных объектов Красноярского края из-за эпидемии коронавируса.

«Никто в масках проводить тренировки не собирался. Более того, мы всегда ищем максимально удобные решения для всех сотрудников клуба – спортсменов и специалистов. Признаюсь, делать это в сложившейся ситуации, когда эпидемиологическая обстановка в мире и стране меняется ежечасно, непросто. Сейчас нами разрабатываются стратегии по поддержанию спортивной формы игроков в условиях, когда объект закрыт.

Мне жаль, что есть люди, которые дестабилизируют работу клуба, распространяя ложную информацию, в и без того волнительные для нас всех времена», — приводит слова директора клуба Алексея Ивахова пресс-служба «Енисея».

«Енисей» назначил игрокам тренировку несмотря на закрытие спортобъектов региона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020