Игнашевич показал, как собирает конструктор LEGO во время карантина

Бывший футболист сборной России и ЦСКА, главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич на своей странице в "Инстаграме" опубликовал видео, на котором он собирает конструктор LEGO.
«Пока сын учится, я зря времени не теряю и собираю домик на дереве», – сказал Игнашевич.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Розыгрыши Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги приостановлены до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. По состоянию на 26 марта в России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.
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