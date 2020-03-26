Игнашевич показал, как собирает конструктор LEGO во время карантина

Бывший футболист сборной России и ЦСКА, главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич на своей странице в "Инстаграме" опубликовал видео, на котором он собирает конструктор LEGO.

«Пока сын учится, я зря времени не теряю и собираю домик на дереве», – сказал Игнашевич.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Розыгрыши Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги приостановлены до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. По состоянию на 26 марта в России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.