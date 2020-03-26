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Джикия, Ребров и Соболев сыграют в FIFA 20 с клубом Ковалевского

Джикия, Ребров и Соболев сыграют в FIFA 20 с клубом Ковалевского
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, голкипер Артём Ребров и нападающий Александр Соболев сыграют в FIFA 20 против польского «Стомила», президентом которого является Войцех Ковалевски. Об этом сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Пост доступен в официальном "твиттере" ФК «Спартак».

В 23-м туре первой лиги Польши «Стомил» должен был сыграть против команды «Хробры» из Глогува. Так как матчи польского чемпионата перенесли, встреча не состоялась. Команды устроили мини-турнир по виртуальному футболу, игроки «Стомила» и «Хробры» сыграли три матча на приставке.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Спартак» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 28 очков.

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