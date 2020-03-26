Экс-президент «Локомотива»: Семак допускает много тактических ошибок. И штаб у него слабый

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.



«Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет… Он допускает много тактических ошибок. Лигу чемпионов, домашнюю игру с «Лейпцигом» напомнить? Выставить семь оборонительных игроков, «Лейпциг» – это что, «Барселона»? «Зенит» мог завершить матч куда более успешно, если бы играл в свой футбол. И тренерский штаб у него слабый», — приводит слова Наумова «Спорт уик-энд».



Семак возглавил «Зенит» весной 2018 года и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. После 22 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Локомотив», на 9 очков.

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