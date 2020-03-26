Заболотный объяснил, почему перестал общаться с журналистами

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный объяснил решение перестать общаться с журналистами, принятое во время выступления за «Зенит».



«В «Зените» в какой-то момент сложилась очень сложная ситуация. От позитивного фона, сложившегося при переходе из «Тосно» в «Зенит», в одночасье не осталось и следа, пошёл сплошной негатив. В прессе появились фразы, вырванные из контекста, на меня навешали ярлыки. В итоге доверие к СМИ у меня подорвалось.



Выступая во Второй лиге и в ФНЛ, я всегда мечтал оказаться в гуще спортивных событий, думал, что в Премьер-Лиге обсуждаются исключительно футбольные нюансы, однако действительность оказалась иной. И знаете, что удивляло больше всего? Те интервью, в которых я с помощью пресс-службы «Зенита» пытался рассказать о своих человеческих ценностях, раскрывался с другой стороны, никому не были интересны. СМИ и соцсети пытались поймать на моём имени хайп, искали сенсации и, что самое печальное, тем самым создавали негативный имидж в глазах болельщиков. И ладно бы оскорбляли только меня – ничего страшного, пережил бы! – но стали задевать мою семью, супругу и ребёнка. Сначала я пытался бороться, однако, когда это перешло все допустимые границы, просто прекратил общение с прессой. Честно признаюсь, я не был готов к тому, что моя жизнь будет выставлена на всеобщее обозрение, не смог представить, какое давление будет оказано прессой», — цитирует Заболотного Bobsoccer.

Заболотный: разговоры о манекене в какой-то момент действительно перешли все границы