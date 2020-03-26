Сёмин: мы должны победить коронавирус и доиграть чемпионат

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассчитывает, что сезон-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге будет доигран.



«Я считаю так: мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат. Но если этого не произойдёт и оставшиеся туры не будут проведены, мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами.



Это жизнь. Мы должны на все ситуации реагировать быстро и правильно. Порой всё очень быстро меняется. Но долго всё это не может продолжаться. После плохого всегда наступает хорошее. Настроение у меня оптимистичное. Всё равно в будущем мы будем радоваться. Мы живём положительными эмоциями, они больше запоминаются. Давайте верить в лучшее.



Перенос Евро-2020 — верное решение. Есть люди, которые в ответе за здоровье населения. И им виднее. Мне вот запомнилась фраза Дидье Дешама: „Сейчас главная игра — против коронавируса. И мы должны её выиграть“. Готов повторить эти слова. В такие моменты ощущаешь, какую роль играет большой футбол в жизни человека. Вот у нас всегда хватает пессимистов, которые постоянно ругают наш чемпионат, футболистов. А сейчас встречаю людей, и они жалуются, что смотреть нечего, и жалеют о приостановке Премьер-Лиги. Разговоры о футболе есть, но матчи не проводятся. И это расстраивает болельщиков», — приводит слова Сёмина «Российская газета».

Сёмин: правила есть правила. Буду соблюдать указ мэра