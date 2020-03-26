Панченко пожелал здоровья Лещенко. Певец лежит в реанимации с коронавирусом

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал информацию о том, что у народного артиста РСФСР, члена консультативного совета столичного клуба Льва Лещенко диагностирован коронавирус.
«Грустная новость — у Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Лев Валерьянович — преданный болельщик «Динамо» и один из самых любимых артистов многих поколений в нашей стране. А уж стоять на поле и слышать в его исполнении «День Победы» в дни празднования годовщины Великой Победы в прошлом году перед матчем с «Ростовом» — это было вообще невероятное чувство.
Мы уверены, что Лев Лещенко уже совсем скоро пойдёт на поправку. Крепкого здоровья вам, Лев Валерьянович, и долгих лет жизни!» — написал Панченко на своей странице в «Инстаграме».
Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо» в декабре 2019 года.
- 26 марта 2020
-
19:47
-
19:43
-
19:37
-
19:26
-
19:19
-
19:05
-
18:52
-
18:43
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:13
-
18:09
-
18:03
-
17:52
-
17:51
-
17:36
-
17:29
-
17:21
-
17:20
-
17:19
-
17:12
-
17:00
-
16:49
-
16:42
-
16:33
-
16:25
-
15:57
-
15:47
-
15:32
-
15:29
-
15:18
-
15:14
-
15:01
-
14:43