Панченко пожелал здоровья Лещенко. Певец лежит в реанимации с коронавирусом

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал информацию о том, что у народного артиста РСФСР, члена консультативного совета столичного клуба Льва Лещенко диагностирован коронавирус.

«Грустная новость — у Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Лев Валерьянович — преданный болельщик «Динамо» и один из самых любимых артистов многих поколений в нашей стране. А уж стоять на поле и слышать в его исполнении «День Победы» в дни празднования годовщины Великой Победы в прошлом году перед матчем с «Ростовом» — это было вообще невероятное чувство.



Мы уверены, что Лев Лещенко уже совсем скоро пойдёт на поправку. Крепкого здоровья вам, Лев Валерьянович, и долгих лет жизни!» — написал Панченко на своей странице в «Инстаграме».

Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо» в декабре 2019 года.