«Сфоткался в Италии до коронавируса». Смолов пошутил о граффити из CS
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» скриншот из компьютерной игры CS:GO.
Футболист сфотографировал граффити, изображённое на стене на карте Inferno. «Сфоткался в Италии до коронавируса», — подписал скриншот Смолов.
Ранее Смолов рассказал, чем он занимается в карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, около 12 часов в день он тратит на CS:GO. Также футболист тренируется дома. Карантин, введённый из-за пандемии коронавируса в Испании, продлили до 15 апреля.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один гол.
Смолов: меня не отпустили в Москву, играю тут по 12 часов в CS
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