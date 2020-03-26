«Сфоткался в Италии до коронавируса». Смолов пошутил о граффити из CS

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» скриншот из компьютерной игры CS:GO.

Футболист сфотографировал граффити, изображённое на стене на карте Inferno. «Сфоткался в Италии до коронавируса», — подписал скриншот Смолов.

Ранее Смолов рассказал, чем он занимается в карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, около 12 часов в день он тратит на CS:GO. Также футболист тренируется дома. Карантин, введённый из-за пандемии коронавируса в Испании, продлили до 15 апреля.



Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один гол.