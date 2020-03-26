Алаба хочет продолжить карьеру в Испании. В его услугах заинтересован «Реал»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба может покинуть немецкий клуб, сообщает Kicker.
По информации источника, 27-летний австрийский футболист, чей контракт с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года, хочет повышения зарплаты. Мюнхенский клуб не готов обсуждать данный вопрос в связи с потерями, которые несёт из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что Алаба хотел бы поиграть в Испании в случае ухода из «Баварии». В услугах австрийского защитника заинтересован мадридский «Реал». Ранее Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити». Мюнхенский клуб намеревался включить футболиста в сделку с вингером «горожан» Лероем Зане.
Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне Алаба в 19 матчах чемпионата Германии и забил один мяч.
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