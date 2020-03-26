Радимов: очень понравилось, как себя ведёт в это время Собянин, респект

Главный тренер «Зенита-2», бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за меры, принимаемые в борьбе с коронавирусом.

«Не знаю, как всем, а мне очень понравилось, как себя ведёт в это время Собянин! Респект», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 26 марта, Собянин заявил, что из-за распространения угрозы коронавируса власти Москвы принимают «всё более серьёзные меры». По словам градоначальника, в Москве обеспечена самоизоляция тех, кто прибывает из стран с большим количеством заражённых коронавирусом. Школьники столицы переведены на дистанционное обучение.

В столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, без посещения помещений и удалённой доставки готовых блюд. Временно прекращается посещение гражданами парков и зон отдыха.