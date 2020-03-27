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Гётце может перейти в «Байер»

Гётце может перейти в «Байер»
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце может продолжить карьеру в «Байере», сообщает Sport1.

По информации источника, 27-летний футболист перейдёт в леверкузенский клуб на правах свободного агента, так как его контракт со «шмелями» истекает летом 2020 года. В услугах Гётце также заинтересован миланский «Интер», однако сам полузащитник предпочитает продолжить профессиональную карьеру в Германии.

Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии», за которую выступал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию» за € 37 млн. Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне Гётце принял участие в 19 матчах за клуб во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Гётце покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона
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