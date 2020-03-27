Ярошик: возможно, Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, с чем связаны игровые проблемы «армейцев».
«Возможно, Виктор Гончаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто упёрся в потолок. Не видно, за счет чего ЦСКА будет прибавлять. С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав ещё усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятерке – не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремится к максимальным целям», — цитирует Ярошика «Советский спорт».
Ярошик завершил карьеру футболиста в 2015 году. Тренером работает с 2017-го, возглавлял чешский «Слован» и словацкий «Ружомберок».
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