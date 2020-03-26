Ярошик: не испугался бы, если бы Гинер прямо сейчас предложил возглавить ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал возможность работы главным тренером в российском клубе.
«Согласился бы поработать в РПЛ? Почему нет. Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ — очень приличный уровень.
Возглавил бы ЦСКА, если бы Гинер позвал? Это был бы очень сложный вызов. Всё-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА — большой клуб, с чемпионскими амбициями. Тем не менее я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше «дослужиться» до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.
«Крылья Советов»? Вот это как раз более реалистичный вариант. Я внимательно слежу за своей бывшей командой, расстраиваюсь, что «Крылья» вынуждены постоянно бороться за выживание. При таких болельщиках, с такой классной ареной можно ставить более высокие задачи», — цитирует Ярошика «Советский спорт».
Ярошик завершил карьеру в 2015 году. Тренером работает с 2017-го, возглавлял чешский «Слован» и словацкий «Ружомберок».
- 26 марта 2020
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