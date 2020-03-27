Артета: после вируса в «Арсенале» появится много новых тренеров

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, как игроки команды тренируются индивидуально во время карантина, вызванного эпидемией COVID-19. Сам Артета уже переболел коронавирусом, в данный момент он здоров.
«Есть множество тренировочных аспектов, которые нужно постоянно отрабатывать, даже если мы не можем встретиться. Я даю много домашней работы, потому что не хочу терять то, что мы приобрели до паузы. Очень важная психологическая поддержка, и мы её оказываем. Игрокам интересно, такая работа — что-то вроде челленджа. Когда вирус отступит, мы получим много потенциальных тренеров среди игроков „Арсенала“, — цитирует Артету Daily Mail.
Розыгрыш АПЛ, как и других крупных спортивных турниров, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- 27 марта 2020
-
04:49
-
04:37
-
04:19
-
03:58
-
03:30
-
02:59
-
02:22
-
01:35
-
00:56
-
00:42
-
00:28
-
00:21
- 26 марта 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:35
-
23:33
-
23:14
-
23:02
-
22:49
-
22:46
-
22:35
-
22:31
-
22:02
-
22:02
-
21:50
-
21:21
-
21:21
-
21:06
-
21:01
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:32
-
20:26
-
20:13