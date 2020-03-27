Артета: после вируса в «Арсенале» появится много новых тренеров

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, как игроки команды тренируются индивидуально во время карантина, вызванного эпидемией COVID-19. Сам Артета уже переболел коронавирусом, в данный момент он здоров.

«Есть множество тренировочных аспектов, которые нужно постоянно отрабатывать, даже если мы не можем встретиться. Я даю много домашней работы, потому что не хочу терять то, что мы приобрели до паузы. Очень важная психологическая поддержка, и мы её оказываем. Игрокам интересно, такая работа — что-то вроде челленджа. Когда вирус отступит, мы получим много потенциальных тренеров среди игроков „Арсенала“, — цитирует Артету Daily Mail.

Розыгрыш АПЛ, как и других крупных спортивных турниров, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.