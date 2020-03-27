Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роджерс: «Лестер» постоянно следит за физическим и ментальным здоровьем игроков

Роджерс: «Лестер» постоянно следит за физическим и ментальным здоровьем игроков
Футбол / Англия 0

Главный тренер английского«Лестера» Брендан Роджерс рассказал, как команда переживает карантин, связанный с пандемией коронавируса.

«Я постоянно общаюсь со всеми игроками, нахожусь с ними на связи, чтобы знать, что они в порядке. Сейчас очень непростое время для психики и ментального здоровья каждого, в том числе и футболистов, и клуб помогает им. Продолжение сезона в АПЛ? Сейчас рано об этом говорить. Самое главное — здоровье людей. Победим вирус — разберёмся с футболом», — цитирует Роджерса Daily Mail.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тысяч.

Футболист «Брайтона» заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020