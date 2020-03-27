Роджерс: «Лестер» постоянно следит за физическим и ментальным здоровьем игроков
Главный тренер английского«Лестера» Брендан Роджерс рассказал, как команда переживает карантин, связанный с пандемией коронавируса.
«Я постоянно общаюсь со всеми игроками, нахожусь с ними на связи, чтобы знать, что они в порядке. Сейчас очень непростое время для психики и ментального здоровья каждого, в том числе и футболистов, и клуб помогает им. Продолжение сезона в АПЛ? Сейчас рано об этом говорить. Самое главное — здоровье людей. Победим вирус — разберёмся с футболом», — цитирует Роджерса Daily Mail.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тысяч.
Футболист «Брайтона» заразился коронавирусом
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