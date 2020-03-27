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Коста нарушил самоизоляцию. Президент «Ювентуса» примет решение о его будущем

Коста нарушил самоизоляцию. Президент «Ювентуса» примет решение о его будущем
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии и теперь может понести наказание со стороны президента туринского клуба Андреа Аньелли, сообщает Daily Mail.

Напомним, 21 марта Коста покинул Италию до окончания карантина и вернулся в Бразилию. Однако там полузащитник не соблюдал правил самоизоляции. Девушка бразильца опубликовала фото, где они вместе с футболистом находятся на отдыхе.

Фото: Фото: «Инстаграм» Натальи Феликс.

Президент «Ювентуса» Аньелли теперь примет решение о дальнейшей судьбе Косты, а также других игроков клуба, которые покинули Италию во время пандемии коронавируса.

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Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.

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