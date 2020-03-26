Экс-президент «Ювентуса»: Роналду сказал, что уедет к матери, а затем загорает у бассейна

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал игроков туринского клуба, которые покинули Италию во время пандемии коронавируса.
«Сейчас легко критиковать, но я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию. Если говорить об их возвращении, надеюсь, это случится как можно скорее. Им будет непросто возобновить работу, поскольку нужно будет пройти 14-дневный карантин. В «Ювентусе» стало сложнее, когда пришёл Роналду и сказал, что уедет к матери, а затем он только показывает себя загорающим у бассейна. потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась», — приводит слова TuttoJuve со ссылкой на Radio Punto Nuovo.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс.
- 26 марта 2020
-
02:10
-
01:42
-
00:55
-
00:46
-
00:33
-
00:32
-
00:17
-
00:14
- 25 марта 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:39
-
23:30
-
23:21
-
22:58
-
22:57
-
22:36
-
22:35
-
22:14
-
22:01
-
21:54
-
21:42
-
21:27
-
21:24
-
21:13
-
21:06
-
21:03
-
20:45
-
20:28
-
20:19
-
19:57
-
19:46
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:14