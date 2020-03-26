Экс-президент «Ювентуса»: Роналду сказал, что уедет к матери, а затем загорает у бассейна

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал игроков туринского клуба, которые покинули Италию во время пандемии коронавируса.

«Сейчас легко критиковать, но я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию. Если говорить об их возвращении, надеюсь, это случится как можно скорее. Им будет непросто возобновить работу, поскольку нужно будет пройти 14-дневный карантин. В «Ювентусе» стало сложнее, когда пришёл Роналду и сказал, что уедет к матери, а затем он только показывает себя загорающим у бассейна. потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась», — приводит слова TuttoJuve со ссылкой на Radio Punto Nuovo.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс.