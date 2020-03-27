Роберто Карлос: если бы всё зависело от меня, Неймар уже давно был бы в «Реале»

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос признался, что хотел бы организовать трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Королевский клуб».

«Если бы это зависело от меня, Неймар уже давно был бы в «Реале», но жизнь не такая, как хотелось бы. Великие игроки всегда должны играть в лучших клубах мира. «Реал» сегодня является ориентиром для любого игрока. Хотите выиграть Лигу чемпионов? Приезжайте в «Реал», — приводит слова Карлоса AS.

Прошлым летом «Неймар» рассматривал возможность перехода в «Реал», однако тогда сделка не состоялась.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Франции форвард провёл 15 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.