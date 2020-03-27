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«Ювентус» возобновил интерес к Марсело. «Реал» не намерен мешать трансферу

«Ювентус» возобновил интерес к Марсело. «Реал» не намерен мешать трансферу
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Марсело по окончании нынешнего сезона может покинуть команду.

Как сообщает Marca, интерес к 31-летнему футболисту возобновил «Ювентус». Туринцы хотят укрепить левый фланг обороны, где в настоящее время играет Алекс Сандро, у которого нет ни одного конкурента. При этом в Марсело «бьянконери» видят игрока, способного заставить Сандро стабильно выступать на максимуме возможностей.

Отмечается, что в случае достойного предложения «Реал» не станет мешать трансферу Марсело. Контракт бразильца со «сливочными» рассчитан ещё на два года.

Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 результативными передачами.

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