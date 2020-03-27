«Ювентус» возобновил интерес к Марсело. «Реал» не намерен мешать трансферу
Защитник мадридского «Реала» Марсело по окончании нынешнего сезона может покинуть команду.
Как сообщает Marca, интерес к 31-летнему футболисту возобновил «Ювентус». Туринцы хотят укрепить левый фланг обороны, где в настоящее время играет Алекс Сандро, у которого нет ни одного конкурента. При этом в Марсело «бьянконери» видят игрока, способного заставить Сандро стабильно выступать на максимуме возможностей.
Отмечается, что в случае достойного предложения «Реал» не станет мешать трансферу Марсело. Контракт бразильца со «сливочными» рассчитан ещё на два года.
Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 результативными передачами.
Зидан: меня задевает критика болельщиков «Реала» в адрес Марсело
Читайте также
- 27 марта 2020
-
12:31
-
12:23
-
12:20
-
12:01
-
11:58
-
11:44
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:09
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:20
-
10:18
-
10:03
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
07:45
-
07:26
-
07:01
-
06:41
-
06:21
-
05:57
-
05:37
-
05:14
-
05:03
-
04:49
Партнерский контент