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«Спартак» проведёт в соцсетях онлайн-интервью с Тедеско, Зобниным и Понсе

«Спартак» проведёт в соцсетях онлайн-интервью с Тедеско, Зобниным и Понсе
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» вместе с социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» проведут серию онлайн-интервью с футболистами и главным тренером команды. Так они намерены поддержать болельщиков, оставшихся без сезона из-за карантина.

В ближайшие три дня Роман Зобнин (27 марта), Эсекьель Понсе (28 марта) и Доменико Тедеско (29 марта) выйдут в прямой эфир в официальных группах «Спартака» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Они ответят на вопросы пользователей и расскажут о том, как проводят паузу в чемпионате и Кубке России. В дальнейшем к проекту могут подключиться и другие футболисты «Спартака».

«Спартак» – самый популярный клуб в обеих соцсетях. Во «ВКонтакте» на его группу подписаны 1,15 млн человек, а в «Одноклассниках» красно-белые были признаны самым обсуждаемым спортивным клубов в 2019 году.

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