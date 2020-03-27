Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре

Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании может начаться в сентябре. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, вчера, 26 марта, руководство Ла Лиги и Ассоциация футболистов Испании обсудили ситуацию с приостановкой чемпионата. Нынешний сезон может быть возобновлён с середины мая, в случае чего следующий сезон начнётся в сентябре. При этом в чемпионате не будет традиционной паузы на Рождество и новогодние праздники, как в английской Премьер-лиге.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса. Футболисты испанских клубов находятся на карантине. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также были перенесены на неопределённый срок.