Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре
Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании может начаться в сентябре. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, вчера, 26 марта, руководство Ла Лиги и Ассоциация футболистов Испании обсудили ситуацию с приостановкой чемпионата. Нынешний сезон может быть возобновлён с середины мая, в случае чего следующий сезон начнётся в сентябре. При этом в чемпионате не будет традиционной паузы на Рождество и новогодние праздники, как в английской Премьер-лиге.
Чемпионат Испании приостановлен на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса. Футболисты испанских клубов находятся на карантине. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также были перенесены на неопределённый срок.
Федерация футбола Испании готова выделить € 500 млн в качестве помощи клубам
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