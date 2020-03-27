Глушаков: у нас мощное государство — будет и гречка, и сахар, и туалетная бумага

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как будет поддерживать форму в условиях карантина, который ввели в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).
«Пока нет ясности, как «Ахмат» будет жить и тренироваться на следующей неделе. Наверное, в ближайшие дни всё узнаем. В принципе в Чеченской Республике нет паники, никто пока не видит катастрофы. Да, все понимают серьёзность ситуации, но мы сохраняем спокойствие.
Все ребята поддерживают форму. Кто-то в номерах тренируется. Кто-то уезжал в горы, немного отдохнул. Сейчас, похоже, нам предстоит жизнь без футбола. Как можно поддерживать форму в номере? Будем что-то придумывать. Со стульями, без них. Так что стулья нам понадобятся, но в мирных целях», — цитирует Глушакова «Спорт-экспресс».
Хавбек «Ахмата» прокомментировал также периодическое отсутствие в магазинах продуктов первой необходимости: гречки, сахара и туалетной бумаги.
«Думаю, в других регионах это происходило только в первые дни. У нас мощное государство, поэтому полки в магазинах пустовать не будут: останется и гречка, и сахар, и бумага. Перебоев с питанием не возникнет. Ну уж в крайнем случае будем ходить к соседям за солью или крупами. Народ в России добрый — поделится», — сказал Денис.
- 27 марта 2020
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