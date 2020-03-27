Заразившийся коронавирусом Гарай станцевал в костюме тигра. Видео понравилось Джей Ло

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, где он танцует в костюме тигра под ремикс песни Дженнифер Лопес Love Don't Cost a Thing.

Футболист вставил в видео танец своей жены, Тамары Горро, под эту же песню. Супруги танцевали отдельно друг от друга, так как период изоляции Гарая, по его словам, ещё не закончился.

Танец Гарая и Горро на своей странице в «Инстаграме» прокомментировала Лопес. «Это мне нравится», — написала певица.

Ранее у 33-летнего аргентинца выявили коронавирус. Гарай восстанавливается также после травмы колена.

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».