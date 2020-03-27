Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Заразившийся коронавирусом Гарай станцевал в костюме тигра. Видео понравилось Джей Ло

Заразившийся коронавирусом Гарай станцевал в костюме тигра. Видео понравилось Джей Ло
Футбол / Испания 0

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, где он танцует в костюме тигра под ремикс песни Дженнифер Лопес Love Don't Cost a Thing.

Футболист вставил в видео танец своей жены, Тамары Горро, под эту же песню. Супруги танцевали отдельно друг от друга, так как период изоляции Гарая, по его словам, ещё не закончился.

Танец Гарая и Горро на своей странице в «Инстаграме» прокомментировала Лопес. «Это мне нравится», — написала певица.

Ранее у 33-летнего аргентинца выявили коронавирус. Гарай восстанавливается также после травмы колена.

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».

Заразившийся коронавирусом Гарай показал, как он общается с женой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020