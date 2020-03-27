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Сетьен: не досмотрел «Игру престолов». Если опять затянет, попрошу продлить карантин

Сетьен: не досмотрел «Игру престолов». Если опять затянет, попрошу продлить карантин
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал, чем занимается во время карантина.

«Я на карантине, как и подавляющее большинство тех, кто должен быть дома. Стараюсь максимально использовать это время.

Больше всего скучаю по свежему воздуху, матчам, адреналину и нашей непрерывной нагрузке. Здесь у меня есть только зелень, комнатные растения. Не хватает ежедневной работы. Мне нравится общение с игроками и персоналом, у нас хорошая атмосфера.

Я не любитель сериалов, нет времени. На них подсаживаешься. Смотрел «Игру престолов», но не буду продолжать. Если вновь затянет, попрошу увеличить срок карантина, но придётся вернуться к тренировкам", — цитирует Сетьена Sport.es.

Ранее Сетьен попросил болельщиков не покидать дома.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч.

Сетьен вслед за Месси призвал жителей Испании оставаться дома из-за коронавируса
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