Сетьен: не досмотрел «Игру престолов». Если опять затянет, попрошу продлить карантин

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал, чем занимается во время карантина.

«Я на карантине, как и подавляющее большинство тех, кто должен быть дома. Стараюсь максимально использовать это время.



Больше всего скучаю по свежему воздуху, матчам, адреналину и нашей непрерывной нагрузке. Здесь у меня есть только зелень, комнатные растения. Не хватает ежедневной работы. Мне нравится общение с игроками и персоналом, у нас хорошая атмосфера.

Я не любитель сериалов, нет времени. На них подсаживаешься. Смотрел «Игру престолов», но не буду продолжать. Если вновь затянет, попрошу увеличить срок карантина, но придётся вернуться к тренировкам", — цитирует Сетьена Sport.es.

Ранее Сетьен попросил болельщиков не покидать дома.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч.