Защитник «Динамо» Евгеньев: думал, что тренировки по видеосвязи не будут серьёзными

21-летний российский защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев рассказал, как проводит свободное время во время карантина, а также выразил мнение о тренировках по видеосвязи.
«У меня всё нормально. Как и все, сижу дома, тренируюсь, поддерживаю форму и «убиваю» свободное время за просмотром сериалов и фильмов. Могу иногда что-нибудь почитать – за время чемпионата неизбежно накапливается что-то, что откладываешь «на потом». Теперь время пришло.
Когда мы вернулись из Сочи и разъехались по домам, я стал поддерживать форму самостоятельно. Конечно, занимаясь профессионально футболом, я знаю немало упражнений, которые дают тренеры по физподготовке для того, чтобы подготовить мышцы к нагрузке или для поддержания игрока в тонусе. Использовал их. А сейчас нам проводят тренировки онлайн по видеосвязи. Честно говоря, думал, что они не будут такими серьёзными в плане нагрузки. А так могу сказать, что по окончании этих занятий чувствую себя уставшим», — сказал Евгеньев в интервью официальному сайту «Динамо».
В текущем сезоне Евгеньев принял участие в 12 играх за «Динамо» во всех турнирах, в 4 их которых он помог команде отыграть на ноль.
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