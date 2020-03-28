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Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса
Футбол / Сборная России 0

Игроки сборной России дали советы по профилактике коронавируса, а также рассказали, как бороться с распространением инфекции.

«Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, нужно знать о ней чуть больше. Вирус передаётся воздушно-капельным путём, воздушно-полевым и контактным», — сказал защитник Георгий Джикия.

«Факторами передачи являются воздух, пищевые продукты, предметы обихода, кашель, чихание и даже обычный разговор. Будьте аккуратны, берегите себя», — добавил полузащитник Роман Зобнин.

«Если почувствовали недомогание, сверьтесь с клиническими симптомами инфекции: повышенная температура, кашель, одышка, утомляемость, заложенность в груди. Инкубационный период составляет от двух до 14 суток», — посоветовал хавбек Алексей Миранчук.

«Если вы заболели и клинические симптомы схожи, вызывайте врача. Помните, нужно беречь себя, а также окружающих близких», — заключил полузащитник Денис Черышев.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте сборной России.

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