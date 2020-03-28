Черышева нет в числе десяти футболистов «Валенсии», заражённых коронавирусом

Российский футболист «Валенсии» Денис Черышев не входит в число заразившихся коронавирусом игроков клуба. Об этом сообщил его отец, Дмитрий Черышев.
«Нахожусь в Испании вместе с Денисом, на карантине. Со здоровьем все хорошо. Вся команда сдавала тест на коронавирус, у него все хорошо, болезни нет.
Немного угнетает режим самоизоляции, но мы все вместе справляемся. Денис поддерживает форму с помощью велотренажера и беговой дорожки. К сожалению, тренироваться приходится без мяча и не на футбольном поле, нагрузка совершенно другая. Поэтому просто поддерживает форму.
Карантин есть карантин, и он действует для всех. Если футболисты находятся в домашних условиях, ни в коем случае никому не разрешается отправляться домой. Ребята в квартирах и домах, не покидают город. Разъезжаться игрокам клуб, скажем так, не рекомендует. Денис остается в Испании», — цитирует Дмитрия «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что короновирусная инфекция выявлена у 10 игроков основной команды клуба и 15 сотрудников «Валенсии». При этом официально называлось лишь три футболиста испанской команды с подтверждённым диагнозом — защитники Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя.
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