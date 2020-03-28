Нобоа: если смогу вернуться в «Эмелек», это будет самый счастливый день в моей жизни

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что хотел бы вернуться в эквадорский клуб «Эмелек».



«Контракт с „Сочи“ истекает через полгода. Не знаю, что будет дальше. Но если будет возможность вернуться в Эквадор, в „Эмелек“, это будет самым счастливым днём», — приводит слова Нобоа Aficion Central.



Нобоа выступал в составе основной команды «Эмелека» с 2004 по 2006 год. В 2007-м эквадорский хавбек перешёл в казанский «Рубин», а после играл за такие российские клубы, как «Динамо», «Ростов» и «Зенит». Летом 2019 года Нобоа перешёл в «Сочи» на правах свободного агента.

«Сочи» набрал 24 очка в 22 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На данный момент нынешний розыгрыш чемпионата России приостановлен в связи с пандемией коронавируса.