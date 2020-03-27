«Эй! Это не отпуск». Нобоа призвал не приезжать на отдых в Сочи
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа призвал не приезжать в прибрежный город на отдых во время эпидемии коронавируса.
«Эй! Это не отпуск, не приезжай в Сочи», – написал Нобоа в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".
Чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Футболисты «Сочи» и других клубов находятся на карантине. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
В РПЛ сыграно 22 тура. «Сочи» находится на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Таблицу возглавляет «Зенит» (50), следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22).
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