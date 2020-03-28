Марсьяль кардинально изменил имидж. Теперь он лысый

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Антони Марсьяль кардинально изменил имидж. 24-летний футболист полностью сбрил волосы на голове.

В своей публикации Марсьяль призвал людей не нарушать карантин, который ввели в связи с пандемией коронавируса.

«Оставайтесь дома», — написал француз.

Фото можно посмотреть на странице Антони Марсьяля в «Инстаграме».

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. До перехода в стан «красных дьяволов» форвард защищал цвета «Монако» и «Лиона».

В нынешней кампании Марсьяль в 34 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 16 мячей. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков «Юнайтед». В активе Антони также 5 результативных передач.