Капдевила назвал Черышева одним из важнейших игроков «Валенсии»

Бывший защитник сборной Испании Жоан Капдевила высказался об игре российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
«Денис хорошо играл в «Вильярреале», а сейчас является одним из очень важных футболистов в составе «Валенсии». Кроме того, он постоянно демонстрирует высокий уровень на международной арене в матчах сборной России. Черышев — сильный футболист.
Трудно сказать, стоит ли ему уходить из Ла Лиги, это должно быть его решение. Я лишь могу отметить, что он отлично себя показывает на протяжении уже достаточно долгого времени. Ему мешают только травмы. А так это действительно сильный футболист, который приносит пользу своему клубу", — цитируют «Известия» Капдевилу.
В этом сезоне Черышев сыграл за «Валенсию» 22 матча, забил три гола, отдал одну результативную передачу.
Черышев показывал, как проходят его тренировки во время карантина, введённого в Испании из-за эпидемии коронавируса.
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