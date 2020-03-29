Капдевила назвал Черышева одним из важнейших игроков «Валенсии»

Бывший защитник сборной Испании Жоан Капдевила высказался об игре российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.



«Денис хорошо играл в «Вильярреале», а сейчас является одним из очень важных футболистов в составе «Валенсии». Кроме того, он постоянно демонстрирует высокий уровень на международной арене в матчах сборной России. Черышев — сильный футболист.

Трудно сказать, стоит ли ему уходить из Ла Лиги, это должно быть его решение. Я лишь могу отметить, что он отлично себя показывает на протяжении уже достаточно долгого времени. Ему мешают только травмы. А так это действительно сильный футболист, который приносит пользу своему клубу", — цитируют «Известия» Капдевилу.

В этом сезоне Черышев сыграл за «Валенсию» 22 матча, забил три гола, отдал одну результативную передачу.

Черышев показывал, как проходят его тренировки во время карантина, введённого в Испании из-за эпидемии коронавируса.