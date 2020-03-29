Ди Мария — о коронавирусе: мы переживаем нечто безумное. Сейчас пугает практически всё

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария высказался о ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса.



«Мы все переживаем нечто безумное. Мы стараемся почти ничего не делать и оставаться дома. Мы не хотим заразиться сами и заразить детей. Я часто хочу в магазин. Люди ведут себя уважительно. Моя жена вышла на улицу лишь один раз, после чего сняла с себя всю одержу перед дверью и пошла в ванную. Сейчас пугает практически всё. Ситуация, свидетелями которой мы являемся, пугает нас», — приводит слова Ди Марии FOX Sports.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 660 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек.