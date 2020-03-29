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Румменигге посоветовал Гётце уйти из «Боруссии» в клуб уровнем ниже

Румменигге посоветовал Гётце уйти из «Боруссии» в клуб уровнем ниже
Футбол / Германия 0

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге посоветовал полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гётце перейти в клуб уровнем ниже.

«Его контракт с «Боруссией» закончится этим летом. Будут рассматриваться только клубы уровнем ниже. Думаю о клубах из разряда «Эвертона», «Вэст Хэма» или середняков чемпионата Италии. В Бундеслиге он мог бы перейти в «Боруссию» М или «Байер». В Леверкузене уже машут ему рукой. Лишь в одном случае он распрощается с симпатией в Германии. Если перейдёт в клуб из Китая, Катара или Саудовской Аравии, все поймут, что это ради денег. Мне нравится Марио. Надеюсь, он справится с этим давлением и найдёт свой путь, даже если сейчас я сомневаюсь, что он с этим справится», – приводит слова Румменигге Sportbuzzer.

Гётце может перейти в «Байер»
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