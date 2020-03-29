Фанаты опубликовали мемы с двойниками Месси, Роналду и Неймара после ошибки телеканала

Болельщики отреагировали на ошибку французского телеканала M6, который ранее перепутал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша.
Пользователи социальных сетей с юмором восприняли просчёт телеканала и начали публиковать мемы, высмеивающие ошибку.
«M6, кто лучший игрок в истории — Месси или Роналду?» — написал один из пользователей, опубликовав фото двойников Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«М6, кто из них настоящий Неймар?» — спросил болельщик, приложив к посту совместный снимок нападающего «ПСЖ» Неймара и похожего на него юноши.
«М6, а это Ди Мария?» — поинтересовался пользователь, опубликовав фото человека, похожего на полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марию.
«Не могу дождаться, когда увижу следующий сюжет M6 о нападающих „Барселоны“ Месси и Суаресе», — пошутил ещё один пользователь, который использовал в записи фотографии двойников Месси и его партнёра по каталонскому клубу Луиса Суареса.
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