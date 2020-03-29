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«Могу есть борщ каждый день». Тедеско рассказал о знакомстве с русской культурой

«Могу есть борщ каждый день». Тедеско рассказал о знакомстве с русской культурой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о русском языке и национальной кухне, а также рассказал о посещениях московского метро.

«Русский язык учу, у меня хороший переводчик. Уже есть прогресс. В клубе мне тоже помогают. Не знаю, сколько месяцев уйдёт на это.

Русское пиво никогда не пробовал. Русскую кухню — да. Могу есть борщ каждый день. Он мне очень сильно нравится. И пирожки.

Три раза посещал московское метро. Запомнил станцию, где находится Красная площадь. Ощущение, что пришёл в музей. Возможно, потом буду пользоваться больше», — сказал Тедеско во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года. На этом посту специалист сменил Олега Кононова, подавшего в отставку после проигрыша в домашнем матче с «Оренбургом» (1:2).

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