Ди Мария: перед финалом ЧМ-14 «Реал» прислал мне письмо, но я его разорвал

Бывший полузащитник «Реала» Анхель Ди Мария вспомнил, что «Королевский клуб» прислал ему письмо перед финальным матчем чемпионата мира 2014 года Аргентина — Германия — 0:1.
«Только три человека знают правду: доктор Даниэль Мартинес, тогдашний главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья и я. После матча с Бельгией у меня диагностировали разрыв. Нога была не в порядке, но я хотел выйти на поле. Из-за этого моя карьера могла завершиться, но мне было всё равно.
Я знал, что «Реал» хочет меня продать. Сабелья передал мне письмо от клуба, но я даже не стал читать и порвал его. После этого я в слезах подошёл к тренеру и сказал, что не готов играть на сто процентов. Я знал, что он хочет выпустить меня на поле, но хотел найти наилучший вариант для команды. Поэтому я согласился, что вместо меня сыграет Энцо Перес", — приводит слова Ди Марии Marca.
- 29 марта 2020
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