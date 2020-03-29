Кассано: Марадона творил нечто невероятное в течение 5 лет, а Месси делает это уже 15 лет

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и экс-форварде «Наполи» Диего Марадоне.

«Марадона творил нечто невероятное в течение 4-5 лет, но Месси делает это уже 15 лет. Он забил 710 мячей и отдал 300 результативных передач. Если он выходит на поле, то его команда уже выигрывает со счётом 1:0. Фанаты Марадоны должны смириться с этим. Есть кто-то, кто обошёл его", — приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (21 — в основном составе), стал автором 19 забитых мячей (три — с пенальти) и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.