Безуглов рассказал, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов дал несколько советов, как поддержать иммунитет во время пандемии коронавируса.

«Сейчас во многих странах большинство людей абсолютно обоснованно боятся быть инфицированными короновирусом. И в борьбе с этой напастью, помимо всем уже известных методов профилактики, нам помогает иммунная система. Не будем вдаваться в подробности её функционирования и механизмы, позволяющие дезактивировать любой патогенный агент. Расскажем, как любой из нас достаточно просто может помочь иммунитету.

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Условия самоизоляции и удалённой работы идеально подходят для первого способа: сна. Спать лучше не менее 9-10 часов. Очень важно и периодически давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю по 30-40 минут аэробных упражнений и 2-3 раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом будет более чем достаточно. Мы сейчас говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях.

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Лично я бы рекомендовал принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3. Его можно принимать в дозах 3-5 тысяч МЕ в день весь период самоизоляции. По последним данным, он позитивно влияет на многие системы, в том числе на иммунную. Итак, мой рецепт: сон, умеренные регулярные нагрузки и витамины. А какие именно упражнения можно делать дома, мы расскажем позже», — приводит слова Безуглова пресс-служба сборной России.