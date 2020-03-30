Игнашевич похвастался в «Инстаграме» собранным «Лего»

Старший тренер московского «Торпедо» и бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, как и все остальные игроки и тренеры в мире, находится на самоизоляции дома из-за пандемии коронавируса и проводит время с семьёй.

29 марта Игнашевич выложил в «Инстаграме» пост, в котором похвастался собранным вместе с сыном конструктором «Лего» внушительных размеров в виде дома на дереве. Он подписал фото одним словом — «готово».

Фото: https://www.instagram.com/ignashevich4/

Сергей Игнашевич возглавляет «Торпедо» с 2019 года, формально являясь старшим тренером команды из-за отсутствия лицензии категории Pro (де-юре главный тренер «Торпедо» — Николай Савичев). После 27 туров «Торпедо» занимает четвёртое место в ФНЛ, отставая от лидирующего волгоградского «Ротора» на три очка.