Игнашевич похвастался в «Инстаграме» собранным «Лего»

Старший тренер московского «Торпедо» и бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, как и все остальные игроки и тренеры в мире, находится на самоизоляции дома из-за пандемии коронавируса и проводит время с семьёй.
29 марта Игнашевич выложил в «Инстаграме» пост, в котором похвастался собранным вместе с сыном конструктором «Лего» внушительных размеров в виде дома на дереве. Он подписал фото одним словом — «готово».
Фото: https://www.instagram.com/ignashevich4/
Сергей Игнашевич возглавляет «Торпедо» с 2019 года, формально являясь старшим тренером команды из-за отсутствия лицензии категории Pro (де-юре главный тренер «Торпедо» — Николай Савичев). После 27 туров «Торпедо» занимает четвёртое место в ФНЛ, отставая от лидирующего волгоградского «Ротора» на три очка.
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