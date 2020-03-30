Анчелотти: Клопп сказал, что проводить матч «Ливерпуль» — «Атлетико» было преступлением

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о разговоре с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
«На днях я говорил с Клоппом. Он сказал мне, что проведение матча между «Ливерпулем» и «Атлетиком» на «Энфилде» в таких условиях было преступлением. Я думаю, он был прав. Мы все живём жизнью, к которой не привыкли, и это сильно изменит нас. Я уверен, что нам всем придётся сокращать штат, начиная с футбола.
Сегодня приоритетом является здоровье, ограничение заражения. Разговоры о датах возобновлениях игр — это последнее, что у меня на уме», — приводит слова Анчелотти AS со ссылкой на Corriere dello Sport.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 700 тыс. человек, скончалось — более 33 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 149 тыс.
- 30 марта 2020
-
08:48
-
08:30
-
08:29
-
07:05
-
06:03
-
05:45
-
05:24
-
04:57
-
04:43
-
04:13
-
04:01
-
03:38
-
03:20
-
02:44
-
02:23
-
01:45
-
00:59
-
00:44
-
00:40
-
00:23
-
00:18
- 29 марта 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:34
-
23:33
-
23:25
-
23:05
-
22:59
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:12
-
21:54
-
21:49