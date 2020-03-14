Анчелотти: раздражают разговоры о футболе на фоне разворачивающейся трагедии

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию, связанную с пандемией коронавируса в мире. Вчера, 13 марта, было принято решение приостановить матчи английской Премьер-лиги.



«Наша команда не уходит на карантин, однако определённые меры предосторожности, конечно, имеются. Особенно после того, как у одного из игроков поднялась температура. К счастью, сейчас всё нормализовалось.



Решение о паузе в АПЛ? Самое время. Верное решение. Продолжать было невозможно, ведь здоровье всегда должно стоять на первом месте.



Сейчас идут споры, каким образом нужно подводить результаты чемпионата, если он не возобновится. Честно говоря, мне это неинтересно. В данный момент футбол не имеет никакого значения. Даже раздражает, когда заходит о нём речь, в то время как на наших глазах разворачивается трагедия. Это пандемия. С такой ситуацией никто из нас не сталкивался.



Видел речь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Кажется, кто-то пока не осознал масштаб бедствия», — цитирует Анчелотти La Gazzetta Dello Sport.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.

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