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Жиго: испытываю беспокойство, когда вижу сводки о количестве умерших от коронавируса

Жиго: испытываю беспокойство, когда вижу сводки о количестве умерших от коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о жизни в условиях карантина, который ввели в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Испытываю беспокойство, когда вижу сводки о количестве умерших от коронавируса. Понятно, что не думаешь о футболе, когда речь идёт о твоей семье. Мне жаль, что я не могу быть рядом со своими близкими и друзьями. Сейчас все живут в странной ситуации. Жизнь просто замерла. Но мы понимаем, что здоровье — главный приоритет», — приводит слова 26-летнего футболиста Le Dauphine.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 34 тыс. человек.

Ранее Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой и бросил вызов Георгию Джикии.

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