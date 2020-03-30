Самедов: когда всё кончится, планирую открыть ресторан и продолжать. С этим проблем нет

Бывший футболист сборной России Александр Самедов рассказал, как проводит время на карантине, а также сообщил о планах в бизнесе после окончания пандемии коронавируса.



«Нахожусь дома за городом, особо ничего не делаю. Провожу время с семьёй, сидим, ждём развития событий, смотрим телевизор.



Что касается ресторана «Сирень», мы закрылись, как и все. Выполнили все рекомендации. Все работники распущены. Убытки обсудим и разберём в своём кругу. Когда всё закончится, то планирую просто открыться и продолжать. С этим проблем нет. Просто пока, к сожалению, никто не понимает, как долго всё продлится», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

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